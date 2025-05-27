Iğdır’da Fuhuş Operasyonu Yapıldı

Emniyet güçleri, suçlularla olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yurtta vatandaşların güvenliği için durmadan çalışan ekipler, son olarak Iğdır’da önemli bir operasyon düzenledi.

19 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbirleriyle bağlantılı yürütülen ‘rüşvet alan adliye çalışanları’ soruşturması ve ‘insan ticareti, fuhuş ile uyuşturucu madde imal ve ticareti’ soruşturması çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda aralarında adliye çalışanları, rüşvet veren şahıslar ve insan ticareti ile fuhşa aracılık eden 19 şüpheli gözaltına alındı.

33 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ayrıca insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen 9 eğlence mekanı ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı aramalar yapıldı.

ARAMALARDA 1,5 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası cinsinden para, uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 107 yabancı uyruklu kadın Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi’nde muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u, bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 6’SI SERBEST BIRAKILDI

6 şüpheli, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.