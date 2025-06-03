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Iğdır’da Gece Kavga Çıktı, Paniğe Neden Oldu

GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA PANİĞE NEDEN OLDU

Iğdır’da, gece saatlerinde iki grup genç arasında yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlarda panik yarattı. Olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Şube Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Taraflar, birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, yumrukların havada uçuştuğu ve gençlerin sert bir şekilde birbirine müdahale ettiğini göstermekle birlikte, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kavga eden şahıslar sokak aralarına dağılarak kayboldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından, polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek üzere çalışma başlattı. İlgili birimlerin, detaylı inceleme yaparak olaya dahil olan şahısların kimliklerini belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

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