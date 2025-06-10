Iğdır’da Gençler Yaban Domuzlarını Kurtardı

GENÇLERİN YARDIMIYLA DOMUZLAR GASP EDİLDİ

Iğdır’da yürüyüşe çıkan gençler, bir su kanalında iki yaban domuzunun mahsur kaldığını fark etti. İskender Iğdır Caddesi’nde yürüyüş yapan grup, yan taraftan gelen çırpınma seslerini duydu ve sese doğru yöneldi. Gençler, kanaldaki domuzların sudan çıkmak için mücadele ettiğini gördü.

KORUMA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bir ip bulup domuzlardan birini suyun içinden çıkaran gençler, diğer domuzların saldırgan davranışlarından çekindikleri için hayvanları bırakmayı tercih etti. Olaydan sonra durumu yetkililere bildiren gençlerin çağrısı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaban domuzlarını güvenli bir şekilde yakaladı ve gerekli kontrollerin ardından, bu hayvanları tekrar doğal yaşam alanlarına bıraktı.