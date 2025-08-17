Haberler

Iğdır’da Güvenlik Denetim Uygulaması Yapıldı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN UYGULAMA

Iğdır’da kamu düzeninin korunması ve genel asayişin sağlanması için güvenlik güçleri “Umuma Açık İşletmelere Yönelik Uygulama” düzenledi. Yapılan denetimlerde toplam 262 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi ve 25 işletme incelendi. Denetimlerin sonucunda, 14 işletmeye ruhsatsız faaliyet gösterdiği için tutanak оформ edildi.

Bunların yanında, yoklama kaçağı olan bir şahsın tespiti yapılmış ve gerekli tebligat işlemleri başlatıldı. Uygulama sırasında, kaldırım işgali yapan işletmeler de denetim kapsamına alındı. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak, kaldırımlar vatandaşların kolayca kullanabileceği bir şekilde yeniden düzenlendi.

SÜREKLİ DENETİMLER

Denetimlerin, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin temin edilmesi amacıyla kesintisiz bir şekilde devam edeceği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Haberler

Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.