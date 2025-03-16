Iğdır’da Halepçe Katliamı Anıldı

HALEPÇE KATLİAMI ANILDI

16 Mart 1988’de Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısının yıl dönümünde Iğdır’da bir araya gelen aşiret liderleri, Halepçe katliamını kınadı ve son zamanlarda oluşan barış havasına destek çağrısı yaptı. 37 yıl önce Baas rejimi tarafından yapılan kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler, Iğdır’da anılarak anıldı.

BİR ARAYA GELEN KANAAT ÖNDERLERİ

Iğdır merkez Nuh Nebii Camisi önünde toplanan Kadim Aşiretler Federasyonu üyesi kanaat önderleri, 16 Mart 1988’de yaşanan bu trajediyi kınadı. Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Ferhat Armağan, “Biz her zaman zulmün karşısındayız. 5 bin masum insan öldü, 10 bine yakın insan da sakat kalarak perişan oldu. Elhamdülillah biz Müslümanız. Kuranı Kerim ve Hadisi Şerif bize şiddetli bir şekilde birlik ve beraberliği emrediyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

BARIŞ SÜRECİNE DESTEK ÇAĞRISI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlayan barış sürecine de dikkat çeken Armağan, “Barış açıklamasını gerçekten tebrik ediyoruz. Bütün siyasi partilerin de bu sürece sahip çıkması lazım. Kendi partimizin menfaatleri değil de ülkemizin menfaati nedir, milletimizin menfaati nedir, onları da bu çizgiyi sahiplenmeye davet ediyoruz” dedi.