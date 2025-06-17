Iğdır’da Hırsızlık Kavgası Yaşandı

Iğdır’da bir kozmetik mağazasında yaşanan bir hırsızlık tartışması, kavgaya dönüşerek büyüdü. Olayın ardından, bölgedeki vatandaşların ihbarıyla birlikte polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE KADIN ARASINDA TARTIŞMA

Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki bir kozmetik mağazasında meydana gelen olayda, iddialara göre, mağaza çalışanları bir kadının hırsızlık yaptığını fark ederek çantasını kontrol etmek istediler. Ancak kadın çantasının kontrolüne izin vermeyince, ikili arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma, kısa sürede mağaza dışına taştı ve kavgaya dönüştü.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak gerekli incelemeleri başlattı. Mağaza çalışanları ve kadın, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirterek polis merkezine başvurdular. Dava ile ilgili soruşturma sürüyor.