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Iğdır’da Hırsızlık Üzerine Kavga Çıktı

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Iğdır’da bir kozmetik mağazasında hırsızlık şüphesi dolayısıyla yaşanan bir olay tartışmalara ve kavgaya neden oldu. Olay, Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki bir kozmetik mağazasında gerçekleşti. İddialara göre, mağaza çalışanları bir kadının hırsızlık yaptığını fark etti ve çantasını kontrol etmek istedi. Ancak kadın, çantasının kontrol edilmesine izin vermedi.

KAVGA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kadınla mağaza çalışanları arasında başlayan tartışma, kısa sürede mağaza dışına taştı ve kavgaya dönüştü. Olayı izleyen çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı ve olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

SAVCILIĞA ŞİKAYET YOLU

Yaşanan bu olayın ardından hem mağaza çalışanları hem de kadın, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirterek polis merkezine başvuruda bulundu. Şimdi ise olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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