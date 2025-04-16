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Iğdır’da Huzur Uygulaması Gerçekleşti

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE UYGULAMASI

Iğdır’da düzensiz göçle mücadele amacıyla gerçekleştirilen huzur uygulaması sırasında toplam 238 kişi sorgulandı. Türkiye genelinde yürütülen Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması çerçevesinde, Iğdır’da Kazım Karabekir Caddesi, Evren Paşa Caddesi üzerindeki otobüs yazıhanelerinin önleri ve çevresi, Zübeyde Hanım Bulvarı, TAEM Uygulama Noktası, Kılıçlar Uygulama Noktası ve tır garajları gibi bölgelerde denetimler yapıldı.

DENETİMLER VE SORGULAMALAR

Gerçekleştirilen uygulama sırasında 10 yazıhane ve firma kontrol edilip, 238 şahıs sorgulandı. Ayrıca, uygulama kapsamında 17 araç da incelendi. Bu süreçte, bir Afganistan uyruklu şahıs illegal girişten dolayı idari işleme tabi tutuldu ve ilgili şahıs GÖKSEM’e teslim edildi. Yetkililer, uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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