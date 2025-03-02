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Iğdır’da İki Aile Arasında Silahlı Kavga

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İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMET KANLI KAVGAYLA SONUÇLANDI

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde sabah saatlerinde Kalkan ve Baktemur aileleri arasında çıkan kavgada silahlar kullanılmaya başlandı. Çıkan çatışma sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayın tanıklarına göre, daha önce aralarında husumet bulunan bu aileler Iğdır kent merkezinde bir araya geldi ve yolculuk sırasında Katırlı köyü yakınlarında çatışma çıkardı.

KAYBEDİLEN CANLAR VE YARALILARIN DURUMU

Saldırı sonucunda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan yaşamını yitirirken, Şaban Baktemur ile Eyüphan Kalkan yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası ilgili güvenlik birimleri, köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Soruşturmanın seyri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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