Iğdır’da İş Yerlerine Denetim Yapıldı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenini ve genel asayişi sağlamak amacıyla umuma açık iş yerleri üzerinde denetim yaptı. Uygulama sırasında şehir genelinde toplamda 26 iş yeri kontrol edilirken, 415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

DENETİMLERDE OLUMSUZLUK YAŞANMADIKTIR

Denetimlerin sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, uygulamaların vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.