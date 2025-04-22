Iğdır’da Jandarma, Çocuklara Etkinlik Düzenledi

JANDARMA EKİBİNDEN NEŞELİ ETKİNLİK

Iğdır’da jandarma ekibi, Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan köydeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp köpek şovu izletti. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Ağrı Dağı’nın eteğindeki Kavaktepe köyünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

ÇOCUKLARA BOYAMA VE PASTA KEYFİ

Kavaktepe İlkokulu’nda bulunan çocukları ziyaret eden jandarma, onların yüzlerini boyayarak eğlenceli anlar yarattı. Ziyaretin ardından yaş pasta kesildi ve çocuklar bu özel günde tatlı bir sürprizle karşılaştı. İlgili yaş pasta etkinlikleri, bayram coşkusunu pekiştirdi.

KÖPEK GÖSTERİSİ VE HEDİYELER

Çocuklar, jandarmanın köpeklerle gerçekleştirdiği gösteriyi büyük bir merakla izledi. Eğlenceli anların sona ermesinin ardından jandarma ekibi, öğrencileri çeşitli hediyelerle mutlu ederek etkinliklerini tamamladı. Bu kutlama, hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz bir anı oldu.