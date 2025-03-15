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Iğdır’da Kaçak Akaryakıt Operasyonu Gerçekleşti

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 517 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilerin tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

ŞÜPHELİ ARAÇTA VE İKAMETTE ARAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve ikamette yapılan arama işlemleri sonucunda 517 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 3 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan dolayı 2 şüpheli yakalandı. Iğdır’da bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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