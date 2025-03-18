Haberler

Iğdır’da Kaçak Botoks İlacı Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Iğdır’da gümrük kaçağı botoks ilacı ile ilgili bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu maddeler soktuğu öne sürülen bir zanlıyı dikkatle izlemeye aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME MİKTARI

Düzenlenen operasyonda, 412 adet botoks ilacı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Olayın detayları ve bu tür kaçakçılıklara karşı alınacak önlemler gündemde yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı. Aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve sentetik maddeler bulundu, iki kişi tutuklandı, diğerlerine adli kontrol uygulandı.
Haberler

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Askıya Aldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı adaylık kararını hukuksuzluk giderilene dek ertelediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.