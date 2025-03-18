Iğdır’da Kaçak Botoks İlacı Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Iğdır’da gümrük kaçağı botoks ilacı ile ilgili bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu maddeler soktuğu öne sürülen bir zanlıyı dikkatle izlemeye aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME MİKTARI

Düzenlenen operasyonda, 412 adet botoks ilacı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Olayın detayları ve bu tür kaçakçılıklara karşı alınacak önlemler gündemde yer alıyor.