Iğdır’da Kardeşlerin Eşleri Tüfekle Öldürüldü

İKİ KADININ CİNAYETİNE NEDEN OLAN ZANLI TUTUKLANDI

Iğdır’da iki kardeşinin eşlerinin evlerinde silahla canına kıyan zanlı tutuklandı. Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı yerlerde ikamet eden iki kardeşinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç. (60), M.Ç. (73) tarafından silah ile öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan M.Ç.’nin jandarma işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlının yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi sağlandı. M.Ç, çıkarıldığı mahkemede “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklandı. Olay, 28 Mayıs’ta meydana geldi ve bilinmeyen bir sebeple kardeşlerinin eşlerini öldüren M.Ç. sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, zanlıyı Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalayarak adalet önüne çıkardı.