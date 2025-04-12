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Iğdır’da Kavga Çıktı, 4 Yaralı

OLAYIN BAŞLANGICI

Iğdır’da husumetli iki grup, köy içerisinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Olay, akşam saatlerinde Halfeli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup daha önce aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle karşı karşıya geldi.

KAVGANIN GELİŞİMİ

Sözlü tartışma aniden kavgaya döndü. Her iki grup da ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalıştı ancak bu çabalar pek de başarılı olamadı. Kavga sırasında 4 kişi yaralanırken, kavganın görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay sonrası güvenlik güçleri, köyde gereken önlemleri aldı ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.

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