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Iğdır’da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Iğdır’da yaşanan talihsiz trafik kazası, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında, öğle saatlerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ciddi şekilde yaralandı.

Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Sürücünün kimliği konusunda çalışma yürütülüyor ve kazanın kesin sebebine dair soruşturma devam ediyor.

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