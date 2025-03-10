Iğdır’da Maddi Hasarlı Trafik Kazası Meydana Geldi

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Iğdır’da meydana gelen trafik kazası sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu, ancak yaralanan kimse olmadı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazanın Gerçekleşme Şekli

Olayın iddialarına göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 38 ADA 016 plakalı ticari araç, 25 EJ 687 plakalı kamyonetle seyir halindeyken, ticari araç U dönüşü yapmaya çalıştı. Bu esnada kamyonete yandan çarptı. Kaza sonrasında otomobil savrulurken, şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Sadece araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ve İlgili Olaylar

Kaza ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan polis ekipleri, kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı. Maddi hasara yol açan bu kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.