Iğdır’da Mart Ayında Uyuşturucu Operasyonu

IĞDIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Iğdır’da mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli cezaevine gönderildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonlar sonucunda, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerin 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ İŞLEM GÖRENLERİN SAYISI

Operasyonlar sırasında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlarından 33 kişiye de adli işlem yapıldı. Bu kapsamda, yapılan operasyonlarda toplamda 11 kilo 150 gram eroin, 44,77 gram metamfetamin, 14,05 gram esrar, 101 adet sentetik ecza ve 4,35 gram bonzai ele geçirildi.