Iğdır’da Minibüs Bahçe Duvarında Askıda

GECE VAKTİ MEYDANA GELEN KAZA

Iğdır’da gece saatlerinde meydana gelen bir kazada, yolcu minibüsü kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Şans eseri kazada hiç kimse yaralanmadı. Olay, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, geç saatlerde gerçekleşti. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 76 ABF 552 plakalı yolcu minibüsü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına vurdu ve çarpmanın etkisiyle duvarda asılı kaldı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazanın herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen minibüs, bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak olan teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.