Iğdır’da Minibüs ve Bisiklet Çarpıştı

KAZA ANINI GÖSTEREN DETAYLAR

Iğdır’da bir minibüs ile bisikletin çarpışması sonucu sağlık çalışanı olan bisiklet sürücüsü yaşamını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Yaycı köyü yakınlarında elektrikli bisiklet kullanan Tugay Çıtak (25), sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EDV 862 plakalı minibüs ile çarpıştı.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Tugay Çıtak, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çıtak hayatını kaybetti. Ayrıca, Çıtak’ın Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında çalıştığı bilgisi de elde edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.