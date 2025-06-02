Iğdır’da Motosiklet Kazasında Sürücü Öldü

TRAFFİK KAZASI VE SONUCU

Iğdır’da gerçekleşen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir ticari araç çarpıştı. Bu elim olay sonucunda motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazanın, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, sürücüye gerekli müdahaleyi yaptı; ancak tüm çabalara rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

JANDARMA İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bu süreçte hayatını kaybeden sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Kazayla alakalı olarak soruşturma devam ediyor.