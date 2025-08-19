Iğdır’da Muhtarlar İle Görüşmeler Yapıldı

MUHTARLARIN ŞİKAYETİ

Iğdır’daki muhtarlar, köy sorunlarına çözüm bulmak amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman ile görüşmek için randevu almak istediklerinde, beklenmedik bir şekilde “işim var” diyerek görüşmeyi kabul etmedi. Bu olumsuz tavır, muhtarları oldukça üzdü ve durumu Iğdır Valisi Ercan Turan’a şikayet etme yoluna yönlendirdi.

VALİ TURAN’DAN DESTEK

Şikayet sonrası Vali Turan, muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinlemeye karar verdi. Bu toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman da yer aldı ve taraflar arasında sorunların çözülmesi amaçlı bir görüşme gerçekleştirildi. Muhtarlar, Çarman’ın tutumunun kendilerine uzun zamandır sıkıntılar yaşattığını ifade ederken, köy sorunlarının çözümü konusunda yetkililerden daha fazla ilgi beklediklerini belirttiler.