Iğdır’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Iğdır merkez Halfeli beldesi yolunda bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralı duruma geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen gece Halfeli beldesine giden karayolunda plakaları henüz tespit edilemeyen bir otomobil, motosiklet ile çarpıştı.

AĞIR YARALILAR BULUNUYOR

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan ve kimlikleri henüz saptanamayan iki kişi ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise hafif yaralı olarak kazadan kurtulduğu ifade ediliyor. Olay yerine acil durum sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

İstanbul’da Cihannüma Derneği Programı Düzenlendi

İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, Cihannüma Derneği tarafından 2025-2026 eğitim yılı ve Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı. Diyanet Başkanı Erbaş, din eğitiminin önemine dikkat çekti.
Sarıgöl’de Kadınlar Kışlık Yiyecek Hazırlıyor

Sarıgöl'deki ev kadınları, yaz sebzelerini kurutup, konserve ve turşu yaparak kış için yiyecek hazırlığına başladı. Komşularıyla birlikte imece usulü yardımlaşma içinde çalışıyorlar.

