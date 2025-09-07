Iğdır’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Iğdır merkez Halfeli beldesi yolunda bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralı duruma geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen gece Halfeli beldesine giden karayolunda plakaları henüz tespit edilemeyen bir otomobil, motosiklet ile çarpıştı.

AĞIR YARALILAR BULUNUYOR

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan ve kimlikleri henüz saptanamayan iki kişi ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise hafif yaralı olarak kazadan kurtulduğu ifade ediliyor. Olay yerine acil durum sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.