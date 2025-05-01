Iğdır’da Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

IĞDIR’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangına, çevredekiler anında müdahale etti. Yangın, Kars Caddesi Dörtyol bölgesinde meydana geldi. Filiz A.’ya ait olduğu belirtilen 10 ADK 637 plakalı otomobil, motor kısmından alev almaya başladı. Olay sırasında bir kişi, alevlerin diğer araçlara sıçramaması için öndeki aracı caddenin ortasına itti.

İLK MÜDAHALE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE YAPILDI

Çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti ve hemen ardından olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.