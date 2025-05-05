Iğdır’da Sağanak Ulaşımı Aksattı

SAVANAK YAĞIŞLARININ GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLAR

Iğdır’da etkili olan sağanak yağış, Nahçıvan-Iğdır kara yolunda ulaşımda ciddi aksamalara yol açıyor. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle oluşan sel, kaya parçaları ve çamur birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor. Selden zarar gören Aralık ilçesindeki köylerde bazı ev ve hayvan barınaklarında su baskınları görülüyor.

EŞKİHİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yaşanan olumsuz durum üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sel yüzünden kapanan yol, yapılan yoğun çalışmalar sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sular ise ekipler tarafından tahliye ediliyor. Iğdır-Nahçıvan kara yolunda ulaşımın normale dönmesi ve su baskınlarının ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.