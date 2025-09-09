Iğdır’da Şehit Polisler Anıldı

ŞEHİT POLİSLER ANILDI

Iğdır’ın Aralık ilçesinde, 10 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracına yönelik PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuru, dualarla anıldı. 8 Eylül 2015 tarihinde, servis aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan yaklaşık bir tonluk bomba uzaktan kumandayla patlatıldı ve bu saldırıda 13 polis memuru hayatını kaybetti. Olayın 10’uncu yıl dönümünde, anma töreni düzenlendi.

TÖREN ANITTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tören, şehit polisler için yapılan ve üzerinde ay yıldız bulunan Selçuklu motiflerine sahip anıtta gerçekleştirildi. Anıtta her iki yanında 13 küçük Türk bayrağı ile ortada 30 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dalgalandı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

VALİ TURAN’IN MESAJLARI

Törende konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, “Biz içimizde bizim gibi görünen bizim gibi olmayanların darbesini yedik. Hala bizim gibi görünen bizim gibi olmayanların farkındayız. Uyanığız, zindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük bir misyon yükledi bu aziz millete. Mazlum milletlere umut olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı bizim yüzyılımız olarak ilan etti. Bu yüzyıla ‘İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle girelim. Barışla girelim, güzellikle girelim, güçle girelim, kardeşlikle girelim’ dedi. Ahlat’ta çok güzel bir mesaj verdi; ‘Kılıç kından çıkarsa ne kelam ne kalem fayda eder’ dedi. Herkesin aklını başına devşirmesi gereken bir dönemdeyiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Turan, dünyada huzursuzlukların bulunduğunu belirterek, “Dünyada atalarımızın çekildiği yerde Filistin’de, Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Orta Doğu’da huzur olmuyor. Niye? Çünkü benim atalarımın ferasetinden yoksun bir dünya düzeni var. Bu dünya düzenine adalet lazım. Hala giden şanlı akıncıyı bekliyorlar mazlum milletler.” dedi. Şehitler için duyduğu minneti de ifade eden Vali Turan, “Şu an huzurluysak, güven içerisinde durabiliyorsak hepsine borçluyuz. Hakları bize geçti. Onları minnetle şükranla anıyoruz.” diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılar, 13 şehit anısına yapılan anıta karanfil bıraktı ve anıt önünde toplu fotoğraf çekildi.