Iğdır’da Sel, Hayatı Olumsuz Etkiledi

SELİN ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Iğdır’da bugün öğle saatlerinde başlayan yoğun yağışlar, Aralık ilçesine bağlı köylerde sele yol açtı. Şiddetli sağanak ile beraber ortaya çıkan sel suları, Nahçıvan-Iğdır karayolunda kaya parçaları ve çamur birikintileri oluşturdu, bu durum ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

BARINAKLAR VE EVLER ZOR DURUMDA

Etkili olan sel nedeniyle ilçede ve bağlı köylerde hayvan barınakları ile evler su baskınlarıyla karşılaştı. Bu olumsuz durum üzerine Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda.