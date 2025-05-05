Haberler

Iğdır’da Sel Olumsuz Etkiledi

SEL HAYATIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Iğdır’da meydana gelen sağanak yağış sonrası sel hayatı ciddi şekilde olumsuz etkilemeye başladı. Bugün öğleden sonra hızla başlayan güçlü yağışlar, Aralık ilçesine bağlı köylerde sele yol açtı. Yağmurla birlikte oluşan sel suları, Nahçıvan-Iğdır karayolunda kaya parçaları ve çamur yığınlarıyla birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

TAŞKIN NEDENİYLE YAŞANAN SORUNLAR

Etkili olan sel sonucu, ilçede ve bağlı köylerde hayvan barınakları ve evlerde su baskınları görüldü. Yaşanan bu olumsuz durumlar üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çeşme Açıklarında 48 Göçmen Yakalandı

Çeşme açıklarında gerçekleştirilen bir Sahil Güvenlik operasyonunda 48 düzensiz göçmen lastik bottan yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili kuruma sevk edildi.
Haberler

BM, Nijerya’ya Acil Yardım İlân Etti

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusunda büyüyen insani kriz için 160 milyon dolarlık acil yardım talep etti ve gıda ile sağlık ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.