Iğdır’da Sel Olumsuz Etkiledi

SEL HAYATIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Iğdır’da meydana gelen sağanak yağış sonrası sel hayatı ciddi şekilde olumsuz etkilemeye başladı. Bugün öğleden sonra hızla başlayan güçlü yağışlar, Aralık ilçesine bağlı köylerde sele yol açtı. Yağmurla birlikte oluşan sel suları, Nahçıvan-Iğdır karayolunda kaya parçaları ve çamur yığınlarıyla birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

TAŞKIN NEDENİYLE YAŞANAN SORUNLAR

Etkili olan sel sonucu, ilçede ve bağlı köylerde hayvan barınakları ve evlerde su baskınları görüldü. Yaşanan bu olumsuz durumlar üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.