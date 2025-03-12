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Iğdır’da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Iğdır’da meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü iki grup arasında gerginlik oluştu. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar devreye girdi ve Şevket B, Azat B, Fırat M. ile Mehmet M. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Silahla ağır yaralanan 67 yaşındaki Şevket B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde sıkı güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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