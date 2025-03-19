Iğdır’da Süt Üreticileri Fiyat Tepkisi Gösterdi

ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ

Iğdır’da süt üreticileri, mandıracılara karşı düşük fiyatlarla süt satmalarından dolayı tepkilerini dile getiriyor. Üreticiler, artan maliyetlere rağmen mandıraların tekeli altında ucuz fiyatlarla süt satmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Süt üreticileri, mandıraların düşük fiyattan süt alıp, ürettikleri ürünleri ise yüksek fiyatlara sattığını ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

DEVLET DESTEKLİ FİYAT TALEBİ

Tuzluca’da hayvan çiftliği sahibi Sait Öner, durumla ilgili olarak, “2024 yılının başında Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği bir süt bedeli vardı. O tarihten itibaren 2025’in birinci ayına kadar bize 3 lira 30 kuruş zam verildi. Bunun uygulanması için Valilik ve Tarım İl Müdürlüğü gibi ilgili makamlara başvurduk ama şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadık” dedi. Iğdır’daki üç süt fabrikasının kendilerinin sütlerini ucuz fiyata aldığını belirten Öner, “Devletin belirlediği fiyatları uygulamıyorlar” diye konuştu.

TEHDİT VE MÜCADELE

Öner, mandıraların kendilerini tehdit ettiğini ve yüksek fiyat taleplerine cevap vermemekle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. “Bizim sütlerimizi almamaya çürümeye terk edecekleriyle bizi tehdit ediyorlar” diyen Öner, devletin kendilerine verdiği fiyatların uygulanmasını talep ettiklerini belirtti. “Şu an 30-35 hayvanımızdan yaklaşık 300 litre süt elde ediyoruz” diye ekledi.

KAR MARJLARI ÜZERİNDE DURUMUZ

Öner ayrıca, mandıraların zarar ettikleri iddialarını çürütüyor. İşletmelerinin 1 kilo peynir veya kaşar üretimi için 5 litre süt kullandıklarını ifade eden Öner, “Normalde bu kaşarın maliyeti 75 lira. Bunu satacak olursak 100 liradan aşağı fiyatlarla satamıyoruz. Ancak mandıralar kaşarın kilosunu 300 liraya kadar satıyorlar” dedi. “Bize gelen açıklama ‘zarar ediyoruz’ oluyor ama aslında yüzde üç yüz kar yapıyorlar” diye ekledi.

SÜT FİYATLARININ DENETİMİ

Iğdır’da sadece sütü işleyen üç firmanın bulunduğunu ve bu firmaların tek elde süt satın aldıklarını belirten Öner, “Sütünüzü beleşten toplamak için gece gündüz çalışıyorlar” dedi. Protesto amacıyla, Ramazan dolayısıyla getirdikleri sütleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirten Öner, “Bakanlığın süt fiyatlarını ve mandıraları denetim altında tutmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.