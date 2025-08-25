Haberler

Iğdır’da Tır Motosiklete Çarptı

TRAFFİK KAZASI BİLGİLERİ

Iğdır’ın Emek Mahallesi’nde Karaağaç Kampüsü yakınlarında bir trafik kazası gerçekleşti. Bu kazada, bir tır motosiklet sürücüsüne çarptı ve sürücü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen tır ve motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, hemen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS İNCELEMELERİ BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.