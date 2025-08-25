Iğdır’da Tır Motosiklete Çarptı

TRAFFİK KAZASI BİLGİLERİ

Iğdır’ın Emek Mahallesi’nde Karaağaç Kampüsü yakınlarında bir trafik kazası gerçekleşti. Bu kazada, bir tır motosiklet sürücüsüne çarptı ve sürücü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen tır ve motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, hemen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS İNCELEMELERİ BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.