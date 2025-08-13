Iğdır’da Trafik Kazası, İki Yaralı

KAZA SONUCU AĞIR YARALILAR VAR

Iğdır’da gece saatlerinde yaşanan bir trafik kazasında, bir motosikletin polis aracı ile çarpışması neticesinde iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.30 sıralarında Taner Sayan ve Sadık Kızılkaya’nın bulunduğu motosiklet, seyir halindeki polis aracıyla çarpıştı. Çarpmanın meydana getirdiği etkilerle polis aracının ön camı da kırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ağır yaralanan Sayan ve Kızılkaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.