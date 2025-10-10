Iğdır’da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu Gerçekleşti

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir kişi, Iğdır’da hastanede yapılan radyolojik incelemede uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, İran uyruklu şüphelinin makatında uyuşturucu olduğu belirlendi. Bu şahısla bağlantılı tespit edilen iki kişi de tutuklandı.

YURDA GİRİŞ YAPAN ŞÜPHELİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan gelerek şüpheli bir şekilde hareket eden bir kişiyi hastaneye sevk etti. Hastanede gerçekleştirilen radyolojik görüntüleme işlemlerinde şüphelinin makatında 3 parça yabancı cisim bulundu. Yapılan operasyon sonucunda çıkarılan bu üç paket içinde toplamda 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile alakalı yapılan araştırmalar sonucunda, kendisiyle aynı bağlantıda olan iki kişinin daha uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Bağlantılı olarak yakalanan iki şahıs ile birlikte 47 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sanıklar, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.