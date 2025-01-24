Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

JANDARMA OPERASYONUYLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçu işleyen kişilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, tespit ettikleri adreslere düzenledikleri operasyonlar sırasında toplamda 1191 uyuşturucu hap ele geçirdi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Yürütülen operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğer üç birey adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.