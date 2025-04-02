Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mart ayında yapılan operasyonlar neticesinde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Yapılan çalışmalar sonucunda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan toplam 5 kişiye adli işlem uygulandı. Bunlardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçları nedeniyle 33 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 11 kilo 150 gram eroin, 44,77 gram metamfetamin, 14,05 gram esrar, 101 adet sentetik ecza ve 4,35 gram bonzai ele geçirildi. Bu durum, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.