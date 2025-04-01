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Iğdır’da Uyuşturucuya Karşı Eğitimler Düzenlendi

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çerçevesinde Iğdır’daki eğitim çalışmalarına hız verdi. 2025 yılı Mart ayında önemli bir farkındalık projesi başlatan müdürlük, çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları aracılığıyla 5 bin 405 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine dair bilgiler sundu.

Bu bağlamda, “Iğdır Halk Eğitim Merkezi Aile Okulu ve Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kursu” gibi önemli programların yanı sıra, şehirdeki 27 okulda farklı köy ve mahallelerde eğitimler gerçekleştirildi. Ek olarak, il genelinde yapılan 29 etkinlikte vatandaşlarla buluşularak, uyuşturucu madde kullanımının negatif etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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