Iğdır’da Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

YGUN YANGIN OLAYI

Iğdır’ın sanayi bölgesinde bulunan çöplerin alev alması sonucu bir yangın gerçekleşti. Elektrik direğine sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Akşam saatlerinde, sanayi alanında yer alan atıkların henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldığı öğrenildi.

PATLAMA SESİ PİYANGINI ARTTIRDI

Yangın, yakınlardaki elektrik direğine sıçradıktan sonra alevlerin elektrik kablolarını sarmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Bu patlama sesi, çevrede paniğe neden oldu ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, patlamanın etkisiyle çevredeki birkaç iş yerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı, fakat elektrik altyapısında maddi hasar oluştuğu bildirildi.