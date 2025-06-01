Iğdır’da Yengelerini Vuran Zanlının İfadesi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Iğdır’ın Aralık ilçesinde meydana gelen iki yengenin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak zanlının ifadesi gün yüzüne çıktı. Zanlı, yaşanan tartışmanın sebebini köy yolunu kullanması olarak belirtirken, köylülerin yanındayken yengelerine öfkelendiğini ve bu nedenle yengelerini öldürdüğünü ifade etti. Olay, 28 Mayıs’ta Hacıağa köyünde gerçekleşti. 73 yaşındaki M.Ç., Hatun Çakmakcı (59) ve Elmas Çakmakcı’yı (52) tabancayla vurarak kaçtı. İki kadının cenazeleri, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elmas Çakmakcı’nın cenazesi Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı’nın cenazesi ise Iğdır Asri Mezarlık’ta defnedildi.

KİRAZ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

M.Ç., Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışmaları sonucunda Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalandı. Adli mercilere sevk edilen M.Ç., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Zanlı, köylülerle yaşadığı sorunlar nedeniyle köyden göç ettiğini, ancak daha sonra geri döndüğünü belirtti. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışındaki bir bölgede yaşadığını, köylülerin köy yolunu kullanmasını istemediğini ifade etti. M.Ç., bu yüzden daha önce şikayette bulunduğunu vurguladı.

SİNİR ANINDA SUÇ İŞLEDİ

İfadesinde köy halkının yanında duran kardeşlerine ve yengelerine duyduğu öfkeyi dile getiren M.Ç., “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Olay günü Elmas ve Hatun’u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14’lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı’nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı’nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı.” şeklinde konuştu.

M.Ç., evine döndükten sonra traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini, olay sırasında kullandığı tabancayı Melekli beldesindeki su kanalına attığını söyledi. Kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini ekleyen M.Ç., bir akrabasıyla su kanalında oturduğu sırada jandarma tarafından yakalandığını belirtti. Son olarak, tansiyon ve gut hastası olduğunu, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.