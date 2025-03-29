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Iğdır’daki Kurşunlama Olayı Failleri Yakalandı

2 ŞAHIS YAKALANDI

Iğdır’da galericiler sitesinde gerçekleşen kurşunlama olayıyla bağlantılı olarak iki şahıs yakalandı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, olay üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekipler, silahla gerçekleştirilen saldırıyla ilgili titiz saha çalışmaları ve kamera incelemeleri yaparak şüphelilerin kimliklerine ulaştı.

OPERASYONLAR SONUCUNDA YAKALANDILAR

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar kapsamında şüpheli M.K., Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Diğer şüpheli M.S.Y. ise Sakarya’nın Hendek ilçesinde tespit edilerek, Sakarya Jandarma ekiplerine teslim edildi. Her iki şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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