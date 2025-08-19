Iğdır’daki Millet Bahçesi Kiralandı

İHALELERİN DURUMU VE KİRALAMA SÜRECİ

Iğdır’daki millet bahçesinin kamuya ait olmasına karşın, kiralama işlemleri gerçekleştirilmiş. Bahçede bulunacak millet kıraathanesi dışında, oturma alanları, restoranlar ve güvenlik görevlerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama yöntemiyle devredilmiş. Ayrıca, bahçenin içerisinde bir bisiklet kiralama firması için alan tahsis edildiği belirtiliyor.

KİRALAMA SÜRECİNDEKİ İNHALERİN İPTALİ

Kış mevsiminde açılan ihaleye çıkılan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazansa da, Iğdır Valiliği tarafından bu ihaleler iptal edilmiş. İptal sonrası, alanlar davet usulüyle yapılmış ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman’ın akrabalarının kiralama işlemleri gerçekleştirdiği iddiaları gündeme gelmiş.

KULLANIM DURUMU VE İLGİLİ İDDİALAR

Alanın kiraya verilen 3 bölümünden yalnızca birinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıkmış. Bu durum, söz konusu kiralamaların kamuya yararlılığını sorgulatırken, kiralama sürecinin adil bir şekilde yürütülmediğine dair endişeleri artırıyor.