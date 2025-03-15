Iğdır FK, Ankaragücü’nü 4-0 Mağlup Etti

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol 1. Lig’de 30. haftada MKE Ankaragücü, sahasında Iğdır FK ile karşılaştı ve maçı 4-0 kaybetti. İlk yarının başında 12. dakikada Dorin Rotariu’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti. Ancak 15. dakikada Thuram, defansın arkasına hareketlenerek kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı.

İKİNCİ YARIDA YENİ GOLLER

İkinci yarıya etkili başlayan Iğdır FK, 58. dakikada Valentin Eysseric’in pası ile tekrar Thuram’ı buldu. Thuram, rakipleriyle mücadele ederek kaleci Ertaç ile yine karşı karşıya kalıp topu ikinci kez filelerle buluşturdu ve farkı 2-0’a çıkardı. 62. dakikada Daniel Avramovski, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına gidip meşin yuvarlağı ağlara yolladı, durum 3-0 oldu. 70. dakikada Halil İbrahim’in hatalı pasında Gökcan Kaya topu alıp ağlara gönderdi ve maçın sonucu 4-0 olarak belirlendi.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Rıdvan Çevik olarak görev yaptı. MKE Ankaragücü’nün kadrosunda Ertaç Özbir, Mert Çetin, Halil Pehlivan gibi oyuncular yer aldı. Yedekler arasında ise Erten Ersu, Diogo Coelho gibi isimler vardı. Iğdır FK’da ise Bahadır Güngördü, Serkan Asan ve Mert Çölgelen maçta oynadı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR VE GOLLER

Maçta öne çıkan isimlerden biri Thuram oldu. İki gol atan Thuram’ın yanı sıra Daniel Avramovski ve Gökcan Kaya da golleri ile takımına katkı sağladı. MKE Ankaragücü’nden Owusu Kwabena, Dalcio ve Halil Pehlivan sarı kart gördü.