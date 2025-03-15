Iğdır FK, Ankaragücü’nü Farkla Mağlup Etti

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-0’lık galibiyetten sonra, “Iğdır FK olarak son haftalarda yükselen trendimizi bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık” açıklamasını yaptı. Işık, “Ligde bırakın bir puanı bir golün bile çok önemli olduğu son haftalara yaklaşırken aldığımız galibiyet bizi çok sevindirdi” şeklinde devam etti.

MAÇIN ZORLUĞU VE İHTİYAÇLAR

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Işık, her iki takımın puana çok ihtiyaç duyduğu ve zorluk derecesinin yüksek olduğu bir maç oynandığını belirtti. “Biz Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz, takdir ediyoruz, ev sahipliği için teşekkür ediyoruz” dedi.

GELECEK HAFTA VE TARAFTARLAR

Mete Işık, “Milli takım arasında rahat bir hafta geçireceğiz” ifadesiyle oyuncularının dinlenmesine vurgu yaptı. Ayrıca, her iki takımın taraftarlarının “seyir zevki yüksek, tempolu bir maç” izlediğini sözlerine ekledi. “Ankaragücü takımına bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.