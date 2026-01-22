Iğdır FK İbrahim Üzülmez ile Ayrılık Sürecini Duyurdu

igdir-fk-ibrahim-uzulmez-ile-ayrilik-surecini-duyurdu

Iğdır FK’DAN İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE AYRILIK

1. Lig temsilcisi Iğdır FK, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

GÖREVE GELDİĞİ TARİH

İbrahim Üzülmez, 20 Eylül 2025 tarihinde göreve başlamıştı. Ligde çalıştırdığı takım, Üzülmez’in teknik direktörlüğü döneminde 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, bütün kulvarlarda görev aldığı toplam 19 karşılaşmada ise 9 galibiyetle sahadan ayrıldı.

PUAN DURUMU ANALİZİ DEVAM EDİYOR

Bu gelişmelerin ardından, 1. Lig’deki puan durumu da dikkat çekiyor. Iğdır FK’nın mevcut durumu ve kalan maçlar için alacağı kararlar, ilerleyen günlerde daha da belirginleşecektir.

