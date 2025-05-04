Iğdır FK, Kocaelispor’u 4-0 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Iğdır FK, ev sahipliği yaptığı Kocaelispor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam, Ramazan Ufuk Avdaş ve Harun Reşit Güngör üstlendi.

TAKIM KADROLARI

Iğdır FK, maçta şu oyuncuları sahaya sürdü: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk (Burak Bekaroğlu dk. 66), Eysseric (Semih Akyıldız dk. 59), Bruno, Ahmet Emin Engin (Ethemi dk. 76), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya, Conte, Thuram (Mert Çölgeçen dk. 59), Gökcan Kaya ve Avramovski (Arda Çolak dk. 76). Yedek oyuncular arasında ise Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Ally Malle, İbrahim Akdağ ve Alp Arda yer aldı. Teknik direktörlüğünü Çağdaş Çavuş yapıyor.

Kocaelispor ise Batuhan Ahmet Şen (Ahmet Hasan Göcen dk. 44), Vukovic (Furkan Gedik dk. 66), Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat (Barış Alıcı dk. 44), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Mendes, Mehmet Yılmaz (Mikdat Çil dk. 80), Onur Öztonga ve Mesut Can Tunalı ile maça çıktı. Yedek oyuncular Caner Osmanpaşa ve Gökhan Değirmenci oldu. Takımın teknik direktörlüğünü İsmet Taşdemir üstleniyor.

MAÇIN GOLLERİ

Iğdır FK’nın golleri ise Avramovski (dk. 8), Ahmet Emin Engin (dk. 14), Muammer Sarıkaya (dk. 23) ve Thuram (dk. 36) ile geldi. Ayrıca, Iğdır FK’dan Gökcan Kaya sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK önemli bir galibiyet elde etti.