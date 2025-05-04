Iğdır FK Maçında Kocaelispor Mağlup Oldu

MAÇIN ANALİZİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Iğdır FK, Kocaelispor’u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası, her iki takımın teknik direktörleri de düşüncelerini aktardı. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Karagümrük’ü yenmek ve play-off’a kalmak istediklerini belirtti. “Oynadığımız sondan bir önceki maç, tabii ki burada kazanıp aynı zamanda da eğer oyunu gol yemeden bitirip birden fazla gol atmamız da bizim için avantaj teşkil edecekti,” diye ekleyen Çavuş, oyuncu grubunun sergilediği performanstan memnun kaldığını dile getirdi.

Kocaelispor’un Zor Durumu

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, zor bir maça çıktıklarını ifade etti. “Özellikle zor bir maçtı, hedefi olan bir takımdı. Biz hedefimize 3 hafta önce kavuştuk,” diyen Taşdemir, eksik oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Dört oyuncusunun takımda bulunmadığını ve bu eksiklerin takım üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi. Son 3 haftada yaşanan gol sıkıntısından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, “Camiamızdan, taraftarlarımızdan özür diliyoruz,” şeklinde konuştu.

Iğdır FK’nın Hedefleri

Çağdaş Çavuş, takımının finale yaklaştığını vurguladı ve “Burada da gidip Karagümrük’ü yenip sonrasında play-off’a kalacağımızı düşünüyorum,” diyerek oyuncularının inancını dile getirdi. Play-off için takımın kolektif bir mücadele sergilemesi gerektiğini belirtti. Kocaelispor’un durumu ise, şampiyonluktan sonra yaşanan düşüşler ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını gösterdi. Taşdemir, Iğdırspor’u tebrik ederek, gelecekteki başarılar için iyi dileklerde bulundu.