Iğdır FK’nın Yeni Teknik Direktörü Hikmet Karaman

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Trendyol 1. Lig’in güçlü takımlarından Iğdır FK’da, takımın başına gelecek yeni teknik direktör netleşiyor. Iğdır FK, 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağladı. Hikmet Karaman son olarak Moldova ekibi FC Zimbru Kişinev’de görev yapıyordu ve burada 18 maçta ortalama 2.11 puan elde etti. Ayrıca, Moldova temsilcisini Avrupa Kupaları’na taşımayı başardı.

Iğdır FK’YI ÇALIŞTIRAN İSİM DEĞİŞİYOR

Karaman, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de Adana Demirspor’u çalıştırmıştı. Iğdır FK, bu sezon Çağdaş Çavuş yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 5 puan topladı. Yeni teknik direktörle birlikte takımın performansında iyileşme bekleniyor.