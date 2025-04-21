Iğdır FK, Sakaryaspor’u 4-0 yendi

MAÇ SONRASI ANALİZLER

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Iğdır FK, kendi saha ve seyircisi önünde Sakaryaspor’u 4-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. Maç sonrası her iki teknik direktör basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, play-off hedeflediklerini vurguladı. “Geldiğim zamandan itibaren şu anda 13 maç geçti. 13 maçta şu anda şampiyonluğunu ilan etmiş Kocaelispor’dan daha fazla puan toplayan bir oyuncu grubum var. Bununla beraber aslında sadece bu puanı toplamakla yetinmeyip gerçekten de 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var” ifadelerini kullandı. Çavuş, oyuncularına lig için “şimdi başlıyor” dediklerini ve tek maç üzerine odaklanacaklarını belirtti. Mavi hattın, yani play-off grubunun içerisinde olmayı hedeflediklerini de ekledi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü sağladıklarını ve bunun sonucunda elde ettikleri skoru bu başarıyla ilişkilendirdi.

SAKARYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, mağlubiyet hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. “Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüz zaman ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz” dedi. Böylece takımın elde ettiği sonuç ile ilgili duyduğu üzüntüyü açıkça ifade etmiş oldu.