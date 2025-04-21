Iğdır FK, Sakaryaspor’u 4-0 Yendi

IĞDIR FK, SAKARYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Iğdır FK, kendi sahasında Sakaryaspor’u 4-0 yendi. Maçın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz ve Onur Güler üstlendi.

IĞDIR FK KADROSU

Iğdır FK’nın kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Thuram dk. 80), Regattin (Arda Çolak dk. 90), Ahmet Emin Engin (Aly Malle dk. 76), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Mert Çölgeçen dk. 76), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Semih Akyıldız dk. 90). Yedek kulübesinde ise Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Caner Cavlan ve Ally Malle bulunuyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, ekibiyle galibiyet elde etti.

ÇEKİŞMELİ SAKARYASPOR

Sakaryaspor’un kadrosu ise şöyle oluştu: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Batuhan Çakır dk. 81), Bülent Uzun, Kabov (Oğuzhan Çapar dk. 46), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon. Ayrıca yedek kulübesinde İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Yunus Emre Tekoğul ve Alparslan Demir yer aldı. Teknik direktör İlker Püren ise takımını yönetti.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta goller: Kahraman Demirtaş (dk. 3 k.k), Muammer Sarıkaya (dk. 28), Alim Öztürk (dk. 61) ve Thuram (dk. 89) tarafından atıldı. Sakaryaspor’dan Serkan Yavuz, maçın 45+4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Burak Altıparmak, Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor) ve Muammer Sarıkaya, Ahmet Emin Engin, Conte (Iğdır FK) oldu.