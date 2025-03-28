Iğdır FK – Ümraniyespor Maçı Sonrası Açıklamalar

MAÇIN SONUCUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanan Iğdır FK ile Ümraniyespor karşılaşması, 0-0 berabere sona erdi. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında görüşlerini paylaştı. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergilediklerini ve birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirtti. “Bu maçta çok fazla gol pozisyonuna girdiğimiz bir oyun oynadık. İçeride kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ama sonuçta beraberlik ile ayrıldık” dedi.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN GÖRÜŞLERİ

Çağdaş Çavuş, oyuncu grubunun performansının güçlendiğini ifade ederek, “Bundan sonrasında da bu işi oyuncu grubumla beraber çözeceğimi düşünüyorum. Taraftarlarımızdan maç boyunca destek bekliyorum, 7 maçımız kaldı” şeklinde konuştu. Ömer Faruk Mahir, Ümraniyespor’un teknik sorumlusuydu. O da, “Her iki takım da inanılmaz mücadele ortaya koydu. Puanları bölüşmek zorunda kaldık, oyun sonucunda her iki tarafın da durumları vardı” dedi.

GİRİLEN POZİSYONLAR VE SONUÇLAR

Mahir, “Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar var, bizim takımımızın da domine ettiği anlar oldu. Her iki tarafın da maça katkıları önemliydi. Kalan maçlarında Iğdır’a başarılar diliyorum, biz de aynı tempoyla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu şekilde her iki takım da ligdeki mücadeleye devam etme kararlılığını gösterdi.