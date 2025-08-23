Iğdır FK, Van Spor FK ile berabere

IĞDIR FK VE VAN SPOR FK GOL ATAMADI

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Iğdır FK, evinde Van Spor FK ile karşılaştı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede hakem koltuğunda Seyfettin Alper Yılmaz otururken, yardımcı hakemler Mücahid Adem Çelebi ve Burak Sami Şad görev yaptı.

MAÇTAKİ OYUNCULAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Iğdır FK kadrosunda Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmet Emin Engin, Ali Kaan Güneren, Fofana ve Bruno yer aldı. Oyunculardan Caner Cavlun 80. dakikada Ali Yaşar ile değiştirildi. Oğuz Kağan Güçtekin, 80. dakikada Eysseric ile, Ahmet Emin Engin ise 90+1’de Serkan Asan ile yer değiştirdi. Fofana ve Bruno, 70. dakikada Camara ile değişti. Yedekler arasında Muhammet Taha Tepe, Özder Özcan, Doğan Erdoğan, Abdul Malik Yılmaz ve Alperen Selvi bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Çağdaş Çavuş üstleniyor.

Van Spor FK’nın kadrosunda ise Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Regis, Ramirez, Traore, Vlachomitros ve Cedric forma giydi. Erdem Seçgin 72. dakikada Mert Çölgeçen, Regis 72. dakikada Mehmet Manış ile, Ramirez 61. dakikada Faruk Can Genç ile, Traore 60. dakikada Jefferson ile, Vlachomitros 83. dakikada Bekir Can Kara ile yer değiştirdi. Yedek oyuncular Abdulsamet Damlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Yusuf Abdioğlu ve Medeni Bingöl’den oluşuyor. Van Spor FK’nın teknik direktörlüğünü Hakan Kutlu yürütüyor.

SARI KARTLAR VE MAÇIN DETAYLARI

Maçın ilerleyen dakikalarında sarı kart gören oyuncular, Iğdır FK’dan Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun ve Conte; Van Spor FK’dan ise Traore ile Faruk Can Genç oldu. Maç boyunca her iki takım da galip gelemedi ve puanları paylaşmış oldu.